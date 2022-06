Domenica a Bergamo tornano le Grazielliadi

La manifestazione Dopo due lunghi anni di stop, tornano le Grazielliadi, la XII edizione dell’olimpiade della Graziella. Un evento per grandi e piccini, con lo scopo non solo di promuovere la mobilità sostenibile ma anche tutto ciò che ne deriva: salute, divertimento, aggregazione. La location di questa edizione sarà il parco Baden Powell di Celadina, vicino alla ex centrale elettrica di Daste a Bergamo, dove la manifestazione si chiuderà con l’ultima prova e le premiazioni. Le discipline verranno svelate solo il giorno stesso delle gare.

Ci saranno premi per più abili e veloci, ma anche ai più lenti: insomma bisognerà essere preparati un po’ a tutto. Le gare sono accessibili ad ogni età, poi, man mano che si superano le fasi eliminatorie di ciascuna disciplina, la difficoltà e la competizione aumentano. Ci sono come sempre anche riconoscimenti alla squadra meglio agghindata, al tema meglio interpretato, alle bici più spettacolari e così via. Il tema di quest’anno è «l’illuminata».

L’iscrizione è gratuita, ogni Graziella deve avere un equipaggio composto due partecipanti

