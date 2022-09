Domenica c’è la StraBergamo, ecco tutti i percorsi

Una manifestazione che, con il passare del tempo, è diventata una delle più importanti a livello provinciale e regionale ed offre ai partecipanti la possibilità di ammirare i luoghi più suggestivi di Bergamo, dei suoi quartieri, dei colli che la circondano, facendo un po’ di sano movimento.

La StraBergamo, organizzata da Map Comunicazione, coinvolge da sempre migliaia di persone che accorrono sul Sentierone per affrontare, ognuno con il proprio ritmo, uno dei quattro percorsi proposti. Le diverse opzioni tra le quali scegliere sono state pensate proprio per consentire a tutti di partecipare a questa bella iniziativa, senza limiti di età: adulti, bambini, famiglie, anziani, runners o semplici podisti, anche quelli meno allenati. Perché i percorsi si possono affrontare correndo o camminando, spingendo un passeggino, una carrozzella, tenendo al guinzaglio il proprio cane.

Durante la conferenza stampa: da sinistra il direttore del centro commerciale Le Due Torri di Stezzano Roberto Speri, Baldassare Agnelli, l’assessore all’Istruzione e Sport del Comune di Bergamo Loredana Poli, l’assessore regionale al Marketing Territoriale, Moda e Turismo Lara Magoni; Alberto Gamba dei centri SportPiù, il direttore di Confartigianato Imprese Bergamo Stefano Maroni

Il Villaggio StraBergamo

Si parte sabato 10 settembre con l’inaugurazione del Villaggio StraBergamo: alle 10 si darà il via ufficiale alla kermesse, con calciobalilla offerti dal centro commerciale «Le Due Torri» di Stezzano per sfide gratuite con gli amici, e giochi gonfiabili a disposizione dei bambini sul Sentierone.

Domenica 11 sarà la giornata clou della manifestazione. Alle 7.30 verrà celebrata la Messa all’aperto in piazza Vittorio Veneto. La partenza sarà libera: una precauzione in più per evitare l’assembramento che caratterizzava le passate edizioni, precedenti al 2020.

Dalle 7.30 alle 9 i partecipanti potranno quindi dare il via alla loro personale StraBergamo lungo il percorso prescelto. La partenza come sempre sarà allestita sul Sentierone, che sarà anche il punto di arrivo della marcia non competitiva.

Dalle 10 alle 13, per coloro che hanno affrontato la corsa e si sentono particolarmente affaticati, saranno a disposizione i terapisti del Centro Studi Synapsy per dei massaggi defaticanti.

le tre maglie de la StraBergamo 2022

I percorsi

Il percorso da 7 km è adatto a tutti, in particolare alle famiglie con bambini e passeggini. Partendo dal Sentierone, direzione città alta con attraversamento di alcuni dei luoghi più suggestivi: porta Sant’Agostino, viale delle Mura, la Cittadella, la Corsarola e Piazza Vecchia. Discesa verso il traguardo con attraversamento del parco Sant’Agostino.

Il percorso da 12 km è indicato per chi vuole scoprire in tutta tranquillità una delle bellezze di Bergamo: l’ex monastero di Astino. Percorrendo prima Via Tre Armi per poi scendere in direzione Longuelo, ci si dirige verso Astino per poi salire in città alta e attraversare alcuni dei luoghi più suggestivi come la Cittadella, la Corsarola e Piazza Vecchia. Discesa verso il traguardo con attraversamento del parco Sant’Agostino.

Il percorso da 15 km è adatto a chi vuole ammirare alcuni dei più bei paesaggi di città alta e bassa, immergendosi anche nella natura. Salendo in città alta da via Tre Armi ci si ritrova, percorrendo alcune vie sconosciute ai più, ai piedi di San Vigilio, per poi salire verso il colle e scendere successivamente dalla Ramera, attraversando la ciclopedonale del Parco dei colli, la ciclopedonale del Morla, la Greenway per poi giungere così al traguardo finale. Quest’anno ci sarà una sorpresa nell’ambito dei due percorsi più lunghi, ovvero quello da 12 e 19 km: il tragitto si snoderà anche all’interno dell’Accademia della Guardia di Finanza, normalmente non accessibile al pubblico.

Il percorso da 19 km è adatto a tutti coloro abituati a fare sport o a camminate di questo tipo. L’itinerario è scorrevole ma presenta alcune salite e discese che, però, valgono veramente la pena di essere affrontate. Percorrendo prima Via Tre Armi per poi scendere in direzione Longuelo, ci si dirige verso Astino per poi salire in direzione San Vigilio. Da qui discesa verso la Ramera, percorrendo la ciclopedonale del Parco dei colli, la ciclopedonale del Morla e la Greenway. Una volta qui, manca poco al traguardo conclusivo.

Lungo tutti i tragitti saranno attivi svariati punti ristoro dove i partecipanti potranno bere e rifocillarsi.

Partecipare costa 6 euro: versando questa cifra si avrà diritto alla maglietta della manifestazione e al pacco gara con generi alimentari che sarà consegnato a tutti i partecipanti al momento dell’arrivo

Le iscrizioni