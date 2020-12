Domenica in centro e in Città Alta

Via XX Settembre con ingressi contingentati Ripartono nel pomeriggio di domenica 20 dicembre i controlli in centro a Bergamo per regolare l’afflusso. In via XX Settembre previsti gli ingressi contingentati.

Il tempo più uggioso ha tenuto i bergamaschi in casa? Nella mattina di domenica 20 dicembre la situazione in centro città è stata sotto controllo e, nonostante la pioggia, numerosi bergamaschi hanno scelto di fare una passeggiata in città bassa ma anche in Città Alta dove molti hanno deciso di pranzare. Tutto però nella norma, senza segnalazioni di assembramenti.





In Città Alta

I locali di Città Alta hanno registrato una buona affluenza e diversi clienti hanno chiesto di poter mangiare all’esterno. I parcheggi erano pieni fin dalla mattina con i negozi aperti e la voglia dell’ultimo regalo di Natale.

Si attende di capire come andrà il pomeriggio dopo che quello di sabato 19 dicembre ha mostrato una via XX Settembre affollata, con code fuori dai negozi e «rallentamenti» lungo il viale dello shopping.

Come sabato, anche in questa domenica prosegue il piano del Comune e della Polizia locale per presidiare i luoghi più sensibili agli assembramenti: in campo gli agenti della Polizia locale a presidiare i punti d’accesso a via XX. Tutto pronto, eventualmente in caso di sovraffollamento, per bloccare gli accessi alla via così da consentire un deflusso di chi è dentro e un successivo turnover con chi è fuori.

