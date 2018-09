Domenica in migliaia alla Millegradini

Limitazioni al traffico in centro e Città Alta Per consentire ai partecipanti della manifestazione podistica ci sono alcune variazioni alla viabilità che domenica 16 settembre interesseranno la città.

Domenica 16 settembre torna in città la «Millegradini», manifestazione podistica e culturale che dal 2011 è appuntamento fisso del settembre bergamasco. Per consentire il passaggio delle migliaia di partecipanti all’evento, sono previste alcune modifiche alla viabilità, come il divieto di transito in alcune vie del centro e di Bergamo Alta. Ecco che cosa stabilisce l’ordinanza.

- Dalle 14:00 di sabato 15 settembre 2018 alle ore 12:00 di lunedì 17 settembre:

piazza Cittadella nell’area compresa tra la torre di Adalberto ed il civico n° 4, divieto di sosta con rimozione forzata per una superficie sufficiente al posizionamento delle strutture;

- Dalle ore 14:00 di sabato 15 settembre 2018 alle ore 12:00 di domenica 16 settembre. Viale Papa Giovanni XXIII nel tratto compreso tra il civico n° 104 e l’intersezione con via Novelli (controviale): divieto di transito esteso a tutte le categorie dei veicoli, divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati; viale Papa Giovanni XXIII nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Maj e l’intersezione con via San Francesco (lato civici dispari), divieto di sosta con rimozione forzata;

- Domenica 16 settembre dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e comunque fino al completo smontaggio delle strutture: viale Papa Giovanni XXIII, largo Porta Nuova e viale Roma (asse stradale compreso tra l’intersezione con via Maj/Paleocapa e l’intersezione con via Petrarca/Tasca), divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli;

- Residenti in piazza Matteotti nel tratto compreso tra il civico n.2 e il civico n.7 potranno accedere dal varco dei Propilei di Porta Nuova compatibilmente con le esigenze di sicurezza derivanti dallo svolgimento della manifestazione in corso e previa assistenza del personale al controllo dei varchi;

I veicoli del servizio di Car-sharing saranno disponibili solo presso la postazione di piazzale Marconi; Dalle ore 7:00 alle ore 18:00 e comunque sino al completo passaggio dei partecipanti:

- via Boccola, nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Lorenzo e via del Vagine

- divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli, divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati negli stalli di sosta ivi ubicati, disattivazione delle telecamere;

- dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e comunque sino al completo passaggio dei partecipanti, via Garibaldi restringimento della carreggiata eseguito mediante il posizionamento di coni,

via Arena, restringimento della carreggiata eseguito mediante il posizionamento di coni,

viale delle Mura nel tratto compreso tra l’intersezione con via alle Mura di Santa Grata fino all’inizio del marciapiedi, sul lato desto in senso ascendente, restringimento della carreggiata eseguito mediante il posizionamento di coni.

La società “ATB Mobilità S.p.A.” è incaricata della posa delle transenne alle intersezioni indicate a parte dalla Polizia Locale, altresì è incaricata della posa di idonea segnaletica con congruo anticipo rispetto all’inizio delle presenti prescrizioni. Ai residenti all’interno del perimetro chiuso al traffico sarà consentito raggiungere le rispettive abitazioni previa assistenza del personale al controllo dei varchi, così come eventuali uscite in caso di necessità, compatibilmente con le esigenze di sicurezza derivanti dallo svolgimento della manifestazione in corso e nel rispetto delle norme di comportamento del codice della strada.

Si prescrive inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata negli spazi necessari al posizionamento dei gazebi di cui alla planimetria che deve essere a disposizione dei colleghi per eventuali controlli. Qualora si rendessero necessarie ulteriori esigenze viabilistiche per garantire la sicurezza della circolazione, la Polizia Locale è autorizzata ad adottarle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA