Domenica senz’auto, pienone in centro

Ma tutto attorno il traffico va in tilt - Foto Bergamo: l’area pedonale presa d’assalto dal Villaggio di Natale fino alla chiesetta di Santa Lucia passando per la ruota panoramica. Lunghissime code lungo le vie d’accesso (e di uscita) alla città, proteste. L’assessore Zenoni: «Si può sempre migliorare».

Tutto esaurito, domenica 8 dicembre in centro. Pure la pazienza degli automobilisti che si sono ritrovati in coda, sfogandosi con i clacson e sui social. Luci e ombre per la Zona a traffico limitato (Ztl), entrata in vigore dalle 14 alle 19, per la prima e unica volta nel 2019 in formato esteso alle vie Tiraboschi, Roma (da via Petrarca a Porta Nuova) e viale Papa Giovanni (dai Propilei a via Paleocapa). Dalle vie d’accesso (Carducci e Autostrada) a quelle di sfogo (Paglia, Paleocapa, Mai) si è registrata un’andatura da lumaca. Nove i presìdi della polizia locale, con 12 agenti in servizio. «Il traffico è stato sostenuto, ma la situazione si è mantenuta sotto controllo», fanno sapere dal comando di via Coghetti. «Nessuno nega che con le chiusure qualche problema si crei – commenta l’assessore alla Mobilità, Stefano Zenoni – ma molto è dipeso anche dal picco di afflusso, derivato dalla concomitanza tra data festiva e meteo. Si può sempre migliorare».

E lo shopping? Le previsioni sono positive: la spesa in Bergamasca sarà superiore rispetto alla media nazionale: spenderemo circa 185 euro a testa (169 euro i dato nazionale), per un giro d’affari che si aggirerà intorno ai 206 milioni di euro (le foto sono di Beppe Bedolis).

Folla alla ruota panoramica

In coda per la letterina a Santa Lucia

Folla in centro: piazza Matteotti-via XX Settembre

Via XX Settembre

La ruota panoramica

Le bancarelle sul Sentierone

Viale Papa Giovanni-via Mai-via Paleocapa

Viale Papa Giovanni

(Foto by Beppe Bedolis)

Via XX Settembre

In coda per le letterine a Santa Lucia

Viale Papa Giovanni

Viale Papa Giovanni

Il Villaggio di Natale

Folla al Villaggio di Natale

Viale Papa Giovanni

Via XX Settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA