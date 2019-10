Donizetti, taglio del nastro il 4 settembre

Con Chailly e l’orchestra della Scala Tra undici mesi la riapertura. Il progettista Berlucchi: sarà un teatro all’avanguardia.

C’è una data per l’inaugurazione ufficiale del rinnovato Donizetti: il 4 settembre 2020. L’ha comunicato il presidente della Fondazione Teatro Donizetti, Giorgio Berta, intervenendo all’incontro promosso dal Rotary Club Bergamo, nel quale l’ingegnere Nicola Berlucchi ha illustrato il progetto di recupero del teatro.

Lavori finiti entro giugno 2019 – collaudi compresi–, poi prenderanno il via gli eventi che porteranno sino alla stagione lirica. Un percorso che si va arricchendo di appuntamenti importanti. La Fondazione punta in alto per festeggiare l’avvenimento. Il prossimo novembre il cantiere si svelerà al pubblico durante la rappresentazione de «L’Ange de Nisida», opera donizettiana ricostruita dal paziente lavoro di ricerca di Candida Mantica, in scena in prima assoluta per la regia di Francesco Micheli. Porte aperte per due recite, poi il teatro chiuderà per altri sei mesi, il tempo necessario per completare il restyling e dare il via ad un mese di eventi.

Bocche cucite alla Fondazione sulle guest star chiamate per l’inaugurazione, ma indiscrezioni danno in arrivo il direttore d’orchestra Riccardo Chailly con l’Orchestra della Scala.

