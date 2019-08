Volo di 20 metri, donna muore in montagna

Endine, vano l’intervento dei soccorsi L’incidente mortale verso le 16.15 di mercoledì 14 agosto in una zona impervia sopra Endine Gaiano.

L’elicottero da Brescia si è alzato per soccorrere una donna che è caduta da un zona impervia e ha fatto un colo di 20 metri battendo violentemente il capo a terra mentre si trovava in una zona montagnosa sopra Endine Gaiano. Sul posto sono arrivati anche gli uomini del Soccorso alpino di Gazzaniga. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare, è deceduta.

