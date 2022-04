Dopo 2 anni torna la Corridog: sarà il 15 maggio. Il ricavato all’Unione ciechi

Una camminata non competitiva dedicata ai migliori amici dell’uomo. Tutto pronto per l’8ª Corridog, promossa dalla Proloco Bergamo a favore dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Era prevista domenica, in concomitanza con la 17ª giornata nazionale del cane guida, ma causa pioggia è stata fatta slittare al 15 maggio.

«La Corridog torna dopo due anni di stop per il Covid: nelle scorse edizioni avevamo una media di 400 persone iscritte coi loro cani», ha detto Roberto Gualdi, direttore Proloco Bergamo. Il via alle 10 in piazza della Libertà; dalle 9 ci si potrà iscrivere. La quota di 10 euro andrà all’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Ad ogni partecipante (e al suo animale) una pettorina (dall’1 al 501) che garantirà anche la partecipazione all’estrazione dei premi, più una sacca con gadget forniti dai partner dell’evento. «L’arrivo è previsto per le 11,30 in piazza della Libertà, dove ci sarà un’esposizione fieristica dedicata ai cani e fino alle 17 l’esibizione delle scuole cinofile: il percorso si snoda per le vie del centro, con un pit-stop al parco del Triangolo», ha spiegato Emanuela Ruch, presidente di Corridog. «Sarà una vetrina per promuovere le 28 aree cani presenti nei parchi: a Bergamo i cani registrati sono circa 15mila», ha detto Marzia Marchesi, assessore al Verde.