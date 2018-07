Dopo il maltempo, ancora meteo instabile

Poi weekend all’insegna del caldo Un martedì sera all’insegna dei nubifragi che hanno colpito particolarmente la Bassa Bergamasca. E l’instabilità proseguirà fino al weekend.

L’alta pressione africana continuerà a dominare sulla Penisola ma in particolare al Centro Sud dove continuerà a fare caldo. Anzi le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente fino a giovedì quando sarà raggiunto l’apice del caldo. Ma al Nord la situazione è diversa e l’instabilità continuerà fino al weekend: la Bergamasca rimarrà quindi ai margini dell’anticiclone con alcuni impulsi instabili che lambiranno i nostri territori, portando dei temporali anche di forte intensità con qualche grado in meno seppur con clima afoso.

Nella seconda parte della settimana la canicola tenderà a smorzarsi in particolare sui versanti adriatici e al prezzo di qualche acquazzone in più, ma il clima si manterrà comunque pienamente estivo. Estate che tornerà anche sulla Bergamasca: per il weekend, infatti, il sole dominerà nei cieli con caldo e afa.

