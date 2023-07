Dopo vento e grandine in arrivo il super caldo sulla Bergamasca

Fenomeni meno violenti di quanto previsto in un primo momento e che hanno riguardato soprattutto i settori a est del capoluogo e, localmente, anche la Val San Martino, ma con gradinate dai chicchi medio-piccoli che non hanno provocato danni. È andata sicuramente peggio sulle prealpi bresciane e gardesane dove i chicchi hanno raggiunto un diametro di 10 centimetri. Ancora temporali forti mercoledì sera anche in Val di Scalve, in particolare nella zona di Schilpario, con fenomeni brevi, ma intensi, e sulla sponda bergamasca settentrionale del lago d’Iseo, tra Costa Volpino e Zorzino di Riva di Solto.