Grandinate e vento fino a 135 km all’ora sferzano Valli e Isola

Le zone più colpita, Val Seriana e Val di Scalve, con il record di pioggia caduta, secondo i dati rilevati dalle centraline del Centro meteo lombardo, registrato a Schilpario e al Rifugio Capanna dell’Alpe Arera, dove l’altra notte sono scesi 95.5 millimetri di pioggia. E in valle non è mancato qualche danno. A Gromo il violento nubifragio ha allagato i piani terra di diverse abitazioni. L’acqua non ha risparmiato nemmeno la parrocchiale, ripulita ieri mattina grazie ad alcuni volontari, così come la casa del parroco. A Valgoglio la grandine ha danneggiato diverse automobili parcheggiate all’aperto, mentre ad Ardesio, in alcune zone del capoluogo, ci sono stati dei black out a causa della caduta di alberi sui tralicci, con la Croce Blu di Gromo che è intervenuta con un generatore per mantenere attive le cure salvavita a una signora del paese.