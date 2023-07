Settimana rovente, attesi picchi anche oltre i 40°C. Attenzione ai temporali al Nord

Le roventi correnti che alimentano il robusto anticiclone nordafricano nel corso della settimana si faranno sentire da Nord a Sud con temperature bel oltre le medie del periodo. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni che spiega: «Le zone dove il caldo sarà più intenso saranno soprattutto le Isole maggiori e il Sud dove le temperature massime si spingeranno localmente sino a 41/42°C nelle interne sarde e in Puglia, 38/40°C in Sicilia, Calabria e Basilicata, 36/39°C tra Molise e Campania.

Anche al Centro il caldo sarà sostenuto con picchi diurni anche prossimi ai 36/38°C nelle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste ma con il rischio afa in aumento. Al Nord il caldo si farà sentire con picchi di 37/38°C in tutta la nostra zona. Qui, tuttavia, una lieve rinfrescata è attesa tra mercoledì e giovedì, dato il transito di qualche temporale.