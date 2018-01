Spaccia droga in montagna

Arrestato bergamasco a Livigno Nel pomeriggio di giovedì, gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nell’attività di soccorso e sicurezza in montagna presso il comprensorio sciistico «Mottolino» di Livigno, hanno arrestato un 33enne bergamasco, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti erano nei pressi del rifugio M’Eating Point quando hanno notato un giovane che, alla vista degli agenti, ha subito mostrato chiari segni di nervosismo, cercando di eludere il controllo. Identificato, è risultato avere specifici precedenti in materia di droga.

È scattata quindi la perquisizione domiciliare durante la quale sono stati rinvenuti cinque involucri con all’interno marijuana per un peso totale di 491 grammi, 3 panetti di hashish per un peso totale di 115 grammi e la somma di 1.760 euro suddivise in banconote di diverso taglio, tanto da far pensare al compenso per l’attività di spaccio, anche considerato che il33enne aveva riferito agli operanti di effettuare lavori stagionali e di essere attualmente inattivo.

La droga e il denaro sono stati sequestrati e il giovane bergamasco è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Sondrio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA