Due colpi di pistola a Paratico

Ferito un 38enne bergamasco L’aggressione venerdì 25 settembre in un’azienda. L’uomo è stato portato in ospedale a Bergamo: cosciente, non è in pericolo di vita. Ancora da chiarire i contorni della vicenda.

Un uomo di 38 anni, bergamasco, è stato aggredito con due colpi di pistola e colpito alla testa con il calcio dell’arma mentre si trovava sul posto di lavoro. È accaduto alla Colombo & C di Paratico, nel Bresciano poco dopo le 8 di venerdì 25 settembre. L’aggressore non è ancora stato individuato e i contorni della vicenda sono ancora in corso di accertamento. Il 38enne, operaio dell’azienda specializzata nella produzione di guarnizioni nautiche, è stato soccorso immediatamente dai colleghi, che hanno sentito gli spari, ma non hanno visto nulla. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Bergamo in codice giallo. È sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi i carabinieri e gli uomini della scientifica dell’Arma.

