Due tamponamenti e 6 veicoli coinvolti

Bergamo, viadotto di Boccaleone bloccato Due lievi tamponamenti verso le 13.30 sulla Circonvallazione hanno bloccato il traffico in direzione autostrada.

Traffico bloccato sul viadotto di Boccaleone in direzione Cristal Palace per due lievi tamponamenti senza feriti avvenuti verso le 13.30 di martedì 9 febbraio. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Bergamo per i rilievi e per regolare il traffico.

La circolazione è fortemente rallentata perchè si viaggia a una sola corsia.

