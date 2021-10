(Foto by Webcam C&D Elettronica su orobiemeteo.com)

Città Alta con alle spalle le cime imbiancate (Foto by Webcam C&D Elettronica su orobiemeteo.com)

È arrivata anche la neve. Imbiancate le cime delle Orobie sopra i 1.500 metri- Foto Anticipo d’inverno nel Nord Italia con temperature a picco anche in pianura.

L’ultima perturbazione ha portato precipitazioni molto consistenti nella nostra provincia, ma anche un calo verticale delle temperature. In pianura questa notte scenderà fino a 7 gradi, in montagna sopra i 1.500 metri è intorno allo zero. Ecco quindi che nella notte e nella mattinata di mercoledì 6 ottobre è arrivata la prima neve sulle cime delle Orobie. Una spruzzata che ha reso ancora più invernale il paesaggio.

Guarda le foto.

Terrazza Salamon Foppolo

(Foto by Webcam)

Rifugio Balicco 1.963 metri

(Foto by Webcam)

Diga e rifugio laghi Gemelli 1.968 metri

(Foto by Webcam)

Torcola Soliva 1.850 m - (Piazzatorre) - Alpi Orobie Bergamasche - Vista dalla cima Rifugio Torcole 2000

(Foto by Webcam)

neve orobie

(Foto by Webcam C&D Elettronica su orobiemeteo.com)

Serina (820 m) - Vista verso il monte Arera

(Foto by Webcam)

Rifugio Parafulmine (1536 m s.l.m.)

(Foto by Valle Seriana - Valgandino)

Neve sopra Colere

(Foto by Giuliano Fronzi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA