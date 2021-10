Ancora pioggia, allagamenti e traffico sulle strade: la situazione migliora in serata La pioggia che continua a cadere sulla Bergamasca sta provocando disagi alla viabilità, con lunghe code e incidenti, fortunatamente non gravi, in provincia.

A causa di un allagamento, nella mattinata è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 671 «Della Val Seriana» all’altezza di Gazzaniga. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. A causa della pioggia sotto monitoraggio ci sono i fiumi, in particolare il Serio cresciuto nella sua portata di acqua come è segnalato nella foto qui sotto, inviata da un lettore dove si nota come si è alzato il torrente Gavarnia, che passa dalla Valle Gavarnia, nel territorio di Nembro, e si immette appunto nel Serio.

Il torrente Gavarnia, in una foto inviata dal lettore Alex Vassalli

C’è però una buona notizia e dalla serata di mercoledì 6 ottobre le condizioni del tempo miglioreranno su tutta la provincia e da giovedì tornerà anche il sole. Restano invece basse, nella norma con la nuova stagione, le temperature che scenderanno da giovedì mattina per l’arrivo di correnti più fresche da Est.

Nel frattempo è stata riaperta la strada comunale che da Bracca sale a Pagliaro (frazione di Algua), chiusa lunedì sera in seguito a una frana verificatasi nel tardo pomeriggio del giorno stesso lungo il versante che costeggia la carreggiata e causata dal maltempo di questi ultimi giorni. «Verso le 18 di lunedì – ha spiegato Giacomo Gentili, sindaco di Bracca – si era verificato uno smottamento sulla nostra strada comunale che ci collega a Pagliaro, località però frazione di Bracca. A causa della pioggia incessante erano scivolati sulla carreggiata un grosso masso e diversi detriti. Dopo un consulto con Utr, e visto che il maltempo non dava segni di fermarsi, abbiamo deciso di chiudere la strada, per poi effettuare un sopralluogo la mattina successiva».

Sopralluogo che si è poi svolto quindi martedì mattina. «I tecnici di Utr ci hanno spiegato che non è possibile attivare un intervento di somma urgenza – ha continuato – poiché la frazione di Pagliaro non risulta essere isolata a causa della frana, ma è raggiungibile da un’altra strada. Quindi ci hanno detto che interverranno ma con tempistiche non immediate. Noi però non potevamo tenere la strada chiusa, perché causa non pochi disagi alla popolazione (anche il sindaco di Algua, Pier Angelo Acerbis, è arrivato sul posto) e abbiamo quindi deciso di fare un intervento in giornata che ci permettesse poi di riaprire la strada».

Il Comune ha quindi chiamato una ditta boschiva che è intervenuta mettendo in sicurezza la strada e liberando la carreggiata. «Con il geologo – ha concluso Gentili – abbiamo individuato il punto sul versante da cui si è staccato il masso. I tecnici dell’impresa si sono calati sulla parete rocciosa, staccando i massi ritenuti pericolanti e ripulendo così il versante e mettendo in sicurezza quel tratto. Poi hanno ripulito la carreggiata dai detriti e abbiamo riaperto la strada. Ora faremo domanda per avere i fondi per un intervento di messa in sicurezza definitivo, con installazione di reti paramassi o barriere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA