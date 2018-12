È arrivata la neve anche in città Primi fiocchi dell’inverno in pianura

È arrivata la neve anche in città

I primi fiocchi sono caduti in città poco dopo le 16, prima timidamente poi in modo sempre più convinto. La spruzzata dovrebbe durare fino alle 3 della notte e non lasciare sul terreno granché, sono previsti solo pochi millimetri, ma si tratta della prima nevicata in pianura di questa stagione. Le previsioni poi danno bel tempo almeno fino alla fine dell’anno.

