È arrivato il maltempo

Grandinate nelle valli Il maltempo atteso nel pomeriggio del 28 agosto è arrivato. Grandine e pioggia, a cominciare dai centri delle valli.

Nel tardo pomeriggio di venerdì il maltempo atteso sulla nostra provincia ha iniziato a farsi vedere, con grandine e pioggia a cominciare dalle valli. La foto qui sopra è stata scattata Colere, in Val di Scalve, dove si vedono «fiumi» di grandine in strada. Temporali sono stati segnalati a Valbondione, Gromo, Fiorano al Serio, Albino e la zona di Alzano e Nembro per la Val Seriana; Zogno e Carona per la Val Brembana, mentre più a valle pioggia intensa sull’hinterland e la città. Seguono aggiornamenti.

Era prevista per proprio per oggi una perturbazione atlantica sulle regioni settentrionali dell’Italia, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche che si protrarrà per più giorni, con rovesci e temporali anche di forte intensità, specie a ridosso di tutti i settori alpini.

Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede da venerdì 28 agosto precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. È valutata per la giornata di venerdì allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su gran parte della Lombardia, compresa la provincia di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA