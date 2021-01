E dal 7 gennaio? Nuovo vertice del Governo

Possibile provvedimento anche in serata È previsto nella giornata di lunedì 4 gennaio un nuovo vertice di governo in vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dal 7 gennaio.

Si lavora per chiudere a breve l’ordinanza ponte del ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore fino al 15 gennaio, data di scadenza dell’ultimo Dpcm. Non si esclude che il provvedimento possa essere firmato anche entro la serata.

Arriveranno invece l’8 gennaio i dati della Cabina di regia per il monitoraggio e «un certo numero di regioni dovrebbero cambiare fascia». È quanto emerso dal vertice notturno tra Governo e Regioni. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che il prossimo fine settimana tutta l’Italia potrebbe essere zona rossa.

Confermata la ripresa delle lezioni dal 7 gennaio per scuole elementari e medie, mentre per la riapertura delle superiori si attendono i dati del monitoraggio.

«Stiamo facendo fare un approfondimento ai tecnici in modo da abbassare le soglie dell’Rt per accedere in zona rossa o arancione. Misura che incide sul modello della zonizzazione» ha inoltre aggiunto nella serata di domenica 3 gennaio il ministro per la Salute, Roberto Speranza, in merito alla cosiddetta «ordinanza ponte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA