È Fontana bis, ecco i consiglieri bergamaschi eletti in Regione - Foto

Il dato davvero allarmante è quello di un’affluenza al 41,67% in Lombardia che deve far preoccupare tutti: 6 lombardi su 10 non si sono recati alle urne. Tendenza confermata dal dato bergamasco, 44,5%: 5 anni fa alle Regionali il 75,8% si era recato alle urne in una tornata dove si era votato solo la domenica e anche per le Politiche. Ma il dato terrificante è il raffronto con le Politiche più recenti, quelle del 25-26 settembre scorso quando l’affluenza era stata del 73,2%. In meno di 5 mesi quasi il 30% (il 28,7 per la precisione) dei bergamaschi ha rinunciato a votare.