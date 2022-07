È morto il vescovo emerito Bruno Foresti, aveva 99 anni

Fu docente e vicerettore dei Seminari di Clusone (1946-47), poi in quello di Bergamo (1947-51) e ancora a Clusone come rettore (1951-67). Nel 1967 giunge a San Pellegrino come vicario adiutore e l’anno dopo diviene parroco. Dal 1967 al 1974 è membro del Consiglio presbiterale diocesano. Fu vescovo di Modena-Nonantola e poi di Brescia.