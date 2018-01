È scattata la corsa ai saldi – Video

In migliaia a Oriocenter - Foto È scattata nelle prime ore di venerdì 5 dicembre la corsa ai saldi. Foto e video della mattinata a Oriocenter, preso d’assalto dai bergamaschi a caccia di sconti.

Cifre e lettere a caratteri cubitali sulle vetrine dei negozi sono apparse un po’ ovunque già giovedì sera. E’ scattata venerdì mattina la nuova stagione dei saldi. Nei giorni scorsi, le previsioni delle associazioni dei commercianti già parlavano di numeri: in media spenderemo 143 euro a testa, poco più di 330 euro a famiglia. Per cosa? Soprattutto per abbigliamento e calzature. Una cifra non indifferente, seppure di opportunità per acquistare prodotti a prezzi d’occasione ce ne sono ormai sempre più spesso. Stavolta, in più, c’è l’incognita del venerdì nero, che per la prima volta a fine novembre, ha fatto registrare vendite massicce a prezzi scontati, anche di prodotti che da oggi potrebbero tornare ad essere venduti al ribasso. Un’iniziativa, quella del venerdì nero, sfruttata dai commercianti per arginare la concorrenza degli acquisti online che mai come nell’appena trascorso 2017 è stata prolungata almeno di un paio di giorni. Partono quindi con questo interrogativo i saldi invernali che si chiuderanno tra due mesi esatti, il 5 marzo prossimo.

Ressa nei negozi a Oriocenter, già dalle prime ore della mattina. Come si può vedere dal video, molte persone sono rimaste fuori dai negozi ancora chiusi. All’alzata delle saracinesche, l’assalto ai capi scontati.

