Studenti in festa (Foto by colleoni)

È suonata l’ultima campanella - Foto

Ci sono le vacanze, studenti in festa Ultimo giorno di scuola per gli studenti bergamaschi, che sono scesi in strada per festeggiare.

Giornata di festa oggi, sabato 8 giugno, per gli studenti. È suonata infatti l’ultima campanella dell'anno, che significa inizio delle vacanze. In molti istituti della città, a fine lezioni, in tarda mattinata, i ragazzi sono scesi in strada a festeggiare co canti e musica, e anche con qualche fumogeno. Vi proponiamo una galleria fotografica (gli scatti sono di Yuri Colleoni).

