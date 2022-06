È tornato Baleno festival, creatività per trasformare le fragilità in risorsa

Attività e laboratori, concerti, spettacoli, proiezioni di film all’aperto e presentazioni: è tornato mercoledì 22 giugno con la quarta edizione Baleno festival, happening culturale che dal 2018 si svolge al parco Ermanno Olmi, nel quartiere Malpensata . L’iniziativa nasce da un’idea di Tantemani, progetto della Cooperativa sociale del Patronato San Vincenzo, che utilizza la creatività come strumento per la costruzione di competenze e relazioni. La forte vocazione sociale si coniuga dunque con un’attenta ricerca artistica. Un’officina-laboratorio tenta di dare una risposta diversa alle difficoltà e ai piccoli/grandi conflitti di ciascuno, con diverse forme di espressione che nascono dal potenziale delle fragilità .

Tantemani: «Concepiamo la creatività come uno strumento operativo per inserirsi nel mondo e potersi esprimere»

L’obiettivo è costruire socialità utilizzando l’inventiva: «La cifra del nostro lavoro è il rapporto con la fragilità – ha spiegato Davide Pansera, direttore creativo di Tantemani –. Concepiamo la creatività come uno strumento operativo per inserirsi nel mondo e potersi esprimere, anche e soprattutto per persone in difficoltà. Il tutto in un luogo centrale per il quartiere».