«Ecco gli aerei meno rumorosi»

Da primavera voleranno su Orio I primi 5 Boeing 737Max200 a Stansted: «Emissioni sonore ridotte del 40%»

Per fine ottobre ne arriveranno altri 5 che avranno come base l’aeroporto bergamasco.

I primi cinque arriveranno da aprile-maggio: non saranno basati su Orio ma a Londra Stansted, primo aeroporto di Ryanair. Ma i moderni, e più silenziosi, 737Max200, gioiellino di casa Boeing, cominceranno già a volare su Orio al Serio in primavera, spiegano da Sacbo. Del resto la rotta tra lo scalo britannico e quello bergamasco è tra le più battute nel network degli irlandesi volanti. Sarà una prima occasione per sperimentare l’effettiva diminuzione dell’inquinamento acustico nei cieli bergamaschi: Ryanair parla di «riduzioni di emissioni sonore del 40%» e presenta anche i dati di una sperimentazione su Ciampino, tutti da interpretare in verità.

