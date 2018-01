Ecco i bergamaschi per il Parlamento

Sono i big locali dei partiti - I nomi Non ci sono grosse sorprese e lunedì sera l’elenco era fatto e finito, con l’esercito dei bergamaschi in lizza per Camera e Senato: un gruppo folto e non tutti ce la faranno. La quota eleggibile, rispetto alla quantità di «messe a disposizione» (detto semplice, i riempi-lista), è esigua ed è proprio su questi seggi che si sono consumate le liti interne ai partiti, in attesa delle elezioni del 4 marzo.

Partendo dalle liste del Pd, ci sono il capolista Maurizio Martina, ex ministro, Elena Carnevali, Giovanni Sanga che corrono per la Camera. È invece una «messa a disposizione» la candidatura dell’assessore di Bergamo Leyla Ciagà. Antonio Misiani, parlamentare uscente dovrebbe essere riconfermato, ma al Senato. Sarà dura la battaglia all’uninominale di Romano del deputato uscente Beppe Guerini. Lo stesso vale per il segretario provinciale Gabriele Riva, a Treviglio. Nel collegio delle valli, il Pd ha schierato il sindaco di San Giovanni Bianco Marco Milesi. Il centrosinistra può contare anche sulla «civica popolare» Lorenzin, dove, tra le fila c’è Angelo Capelli. Capelli sarebbe un «caso» se fosse eletto nel listino proporzionale: un bergamasco eletto però a Milano. Ma non sarebbe l’unico. Anche Elena Poma, sindaco di Stezzano, è stata candidata nel collegio di Umberto Bossi nel Varesotto.

Passiamo alle liste del Carroccio con Rebecca Frassini, segretaria della circoscrizione di Seriate. In generale la squadra leghista si presenterà più numerosa rispetto a quanto non sia oggi, soprattutto alla Camera, dove ha un solo deputato (Cristian Invernizzi, tra i riconfermati certi, insieme al veterano Roberto Calderoli, capolista al Senato). Dovrebbe farcela questa volta anche Daisy Pirovano (la figlia di Ettore, ex presidente della Provincia).

Per gli azzurri ci sono per la Camera Gregorio Fontana (capolista), Alessandro Sorte e Stefano Benigni, al Senato Alessandra Gallone. Per quanto riguarda il proporzionale, capolista del Senato a Bergamo-Brescia, è stata ufficializzata Licia Ronzulli. In quota Fratelli d’Italia, nel listino plurinominale alla Camera, spunta il nome del consigliere comunale di Bergamo Andrea Tremaglia. Lara Magoni è invece candidata in Regione, ma anche in Senato.

Tra i bergamaschi che corrono per LeU ci sono due nomi noti in città per l’uninominale: Nicola Cremaschi, responsabile Legambiente Bergamo per la Camera ed Emilia Magni, consigliere comunale a Palazzo Frizzoni, per il Senato.

C’è un altro Cremaschi, nome di battesimo Michele (parente di Nicola) in corsa alle regionali, ma nella lista «Potere al Popolo». I 5 Stelle puntano invece su Guia Termini come capolista alla Camera e sul senatore Vito Crimi al Senato. Rappresentanza bergamasca anche in Casapound con Mario Torri (Camera) e Daniele Contucci (Senato).

