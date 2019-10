Ecco la nuova fontana

Zampilli in piazzale Alpini 36 getti d’acqua da terra illuminati di notte: ok dalla Giunta all’ultimo tassello della riqualificazione. Slitta a gennaio il mercato.

La nuova piazza più grande di Bergamo poteva rimanere senza fontana? No. Eccola spuntare nell’ultima (si spera) delle tre varianti approvate per dare un nuovo volto a piazzale Alpini, in centro a Bergamo. Una soluzione semplice e indispensabile, secondo Palafrizzoni, per mantenere la presenza dell’acqua nel piazzale senza la complessa manutenzione delle attuali vasche, già rimosse dagli operai al lavoro nel cantiere di riqualificazione. La fontana, come si può vedere dal rendering pubblicato dal Comune, prevede 36 getti che si innalzano da terra. E di notte saranno illuminati per creare giochi di luce. Il disegno, essenziale, è stato integrato nella nuova piazza dall’architetto Remo Capitanio, autore del progetto complessivo.

rendering fontana piazzale alpini

