Edoomark: la scienza si impara al cinema Avete in mente le lezioni di scienze seduti tra i banchi, magari circondati da polverose suppellettili?

Scordatevele: oggi le materie scientifiche si possono insegnare in maniera interattiva, coinvolgente e divertente. Già a partire dalla scuola primaria, quando gli alunni sono in un’età (6-10 anni) in cui la mente è predisposta ad apprendere con facilità tutto quello che passa dall’esperienza diretta.

Va in questa direzione il progetto «Settima Arte Cinema» promosso da Oriocenter per gli alunni delle scuole bergamasche, dalla primaria alle superiori.

Di cosa si tratta? Partiamo dal cinema, naturalmente. Bambini e ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, assistono alla proiezione del documentario “Hubble 3D”, prodotto dalla Nasa, con immagini mozzafiato dello spazio riprese dal telescopio Hubble, appunto, lanciato nel 1999. La proiezione è rese ancora più suggestiva dalla visone su maxischermo iMax in 3D che dà agli spettatori la sensazione di essere immersi nelle galassie. Alla visione seguono i laboratori per sperimentare dal vero alcune delle nozioni trasmesse dal documentario.

Durante l’anno sono previste mattinate diverse dedicate alla scuola primaria, alla secondaria inferiore o superiore. I laboratori infatti sono studiati con diversi gradi di difficoltà per essere accessibili e adatti dalla seconda elementare alla quinta superiore. L’atrio di Uci si trasforma in un mega laboratorio con diverse postazioni e gli studenti, suddivisi in gruppi e guidati dagli educatori, possono prendere parte a differenti esperimenti legati allo spazio, ai pianeti e alla conoscenza del sistema solare. Attività divertenti che richiedono logica, attenzione ma anche abilità pratica e manualità. Un esempio: tra i laboratori pensati per le elementari il più apprezzato è stato quello dei Rover Spaziali, con i bambini alle prese con una semplice attività di codifica per guidare un robot dal braccio magnetico ed afferrare un oggetto. A rotazione poi anche mini-lezioni interattive condotte dal giornalista astrofilo Giancarlo Calzetta, video lezioni sul sistema solare e quiz accessibili inquadrando con un tablet alcune carte da gioco che si trasformano in proiezioni tridimensionali dei pianeti stessi.

«Settima Arte Cinema» organizzato ogni anno da Oriocenter in collaborazione con Uci Cinemas, è un progetto ideato e gestito da Edoomark che mette a disposizione competenze formative e personale per vivere al meglio questa esperienza formativa. Un esempio virtuoso sul nostro territorio di educazione scientifica che esce dalle aule e punta sul coinvolgimento diretto dei ragazzi.

