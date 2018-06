Election day, 22 sfidanti per 11 paesi

Oggi alle urne 26 mila bergamaschi Si vota in 11 paesi della Bergamasca dalle 7 alle 23 per eleggere i nuovi sindaci: Capriate il Comune più grande, Piazzolo il più piccolo.

Tutto pronto, è arrivato l’Election day amministrativo. Oggi dalle 7 alle 23 gli abitanti di 11 Comuni bergamaschi andranno alle urne per scegliere i propri sindaci e consiglieri comunali. Si vota ad Aviatico, Capriate San Gervasio, Casnigo, Cenate Sopra, Mapello, Oltre il Colle, Paladina, Pianico, Piazzolo, Serina e Villa d’Ogna. A questi si aggiunge un altro Comune importante, Calolziocorte, che è in provincia di Lecco ma fino al 1992 faceva parte del territorio bergamasco. In tutto sono 26.047 gli elettori bergamaschi chiamati al voto e dovranno scegliere tra 22 candidati sindaci, quattro dei quali donne. A Calolziocorte, invece, gli elettori sono 11.232, con quattro candidati alla carica di sindaco.

