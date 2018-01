Elezioni in Lombardia il 4 marzo

Si vota anche per le Regionali È ufficiale, domenica 4 marzo si voterà sia per le politiche che per le regionali. In lizza per la poltrona di Governatore Roberto Maroni (centrodestra), Giorgio Gori per il centrosinistra e Dario Violi per i 5 Stelle.

Ecco la data che si attendeva. Domenica 4 marzo in Lombardia si voterà sia per le elezioni politiche che per le elezioni regionali. In lizza per la poltrona di Governatore della Regione il presidente uscente Roberto Maroni (centrodestra), l’attuale sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in corsa per il centrosinistra e il grillino Dario Violi . «Le elezioni quindi si terranno nella medesima data delle votazioni per la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica» è la nota del Ministero dell’Interno.

