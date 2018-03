Elezioni, interviste ai candidati

Su L’Eco «speciale» di 14 pagine I candidati a presidente della regione Lombardia a confronto con ampie interviste e tutto quello che c’è da sapere per il voto di domenica. In edicola con l’Eco di Bergamo.

Quattordici pagine dedicate alle elezioni. Le interviste ai candidati alla presidenza della Regione Lombardia con cui potrete confrontare i programmi e temi. Liste e candidati sia delle regionali sia del Parlamento e tutte le informazioni per il voto su L’Eco di Bergamo in edicola oggi. Un utile compendio per avere un quadro chiaro della situazione alla vigilia del voto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA