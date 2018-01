Elezioni politiche, ecco i bergamaschi

Su «L’Eco» le liste e i candidati Sono state depositate le liste definitive dei partiti e dei candidati al voto del 4 marzo: presente una nutrita pattuglia bergamasca. Su L’Eco di Bergamo di martedì 30 gennaio tutti i nomi dei politici bergamaschi in lizza per le elezioni del 4 marzo.

I giochi per le elezioni politiche del 4 marzo sono ormai fatti. Sono state depositate le liste definitive dei partiti e dei candidati al voto: la scadenza era lunedì sera 29 gennaio alle 20. L’esercito di bergamaschi in lizza per Camera e Senato è folto e non tutti ce la faranno. La quota eleggibile, su questa grande quantità di «messe a disposizione» (detto semplice, i riempi-lista), è esigua ed è proprio su questi seggi che si sono consumate le liti interne ai partiti.

A livello nazionale intanto nei partiti e nelle possibili coalizioni, definite le liste, è tregua armata sia sulle scelte dei nomi dei candidati che dei programmi. La minoranza Pd è scontenta delle scelte del segretario Matteo Renzi mentre Lega e Forza Italia sono divisi sulle possibili larghe intese e sulla riforma delle pensioni.

Su L’Eco di Bergamo del 30 gennaio 6 pagine di approfondimento, aspettando le elezioni, con tutte le liste e i candidati bergamaschi

