Elezioni regionali, crollo dell’affluenza: 42% in Lombardia, a Bergamo ha votato il 44,55%. Ora lo spoglio: segui la diretta

Lombardia. Le votazioni si sono concluse alle 15 con una affluenza che si conferma molto bassa: il 42% in Lombardia, il 44,55% in Bergamasca. Ora lo spoglio che prevede tre fasi: i candidati presidenti, le liste e le preferenze.

Si sono concluse alle 15 di lunedì 13 febbraio le votazioni per le elezioni regionali in Lombardia. Ora si procede con lo scrutino, che prevede tre fasi: la prima si concentrerà sui nomi dei candidati presidenti, la seconda riguarderà invece il risultato delle liste, la terza le preferenze.

Per garantire la rappresentanza di ogni parte del territorio dovrà obbligatoriamente entrare a far parte del Consiglio regionale almeno un rappresentante di ciascuna delle 12 province lombarde. La Bergamasca punta a nove consiglieri eletti. Si vedrà anche quanto avrà pesato il voto disgiunto, cioè la possibilità di esprimere due voti sulla stessa scheda: uno per una lista (al quale si possono aggiungere le preferenze) e uno per un candidato presidente , che può far capo anche a una coalizione avversaria.

Votazioni a Bergamo

(Foto di Bedolis) Votazioni a Bergamo

(Foto di Bedolis) Votazioni a Bergamo

(Foto di Bedolis)

Domenica, partenza lenta

Degli 890.991 (449.788 donne e 441.203 uomini) aventi diritto nella provincia di Bergamo, domenica in serata solo il 33,98% aveva risposto alla chiamata, meno della metà delle tornate più recenti. Un crollo della partecipazione, che si conferma ormai una tendenza consolidata anche in un territorio tradizionalmente virtuoso come quello orobico. Difficile infatti che oggi (le urne sono aperte ancora dalle 7 alle 15) si raggiunga il 75,78% delle Regionali del 2018 (allora si votò un giorno solo, il 4 marzo). Bisogna tornare invece al 24-25 febbraio 2013 per trovare il voto spalmato su due date: allora si espresse il 78,61% degli elettori. Dieci anni fa nevicava, ieri c’era il sole. Ma il clima mite non è bastato a invogliare i cittadini ad andare a votare. Anzi, probabile che il bel tempo li abbia portati altrove, con una partecipazione in caduta libera.

Votazioni a Bergamo

(Foto di Bedolis) Votazioni a Bergamo

(Foto di Bedolis) Votazioni a Bergamo

(Foto di Bedolis)

È stata una partenza lenta, lentissima, domenica, per il primo giorno di urne aperte per il rinnovo del Consiglio regionale lombardo. Calma piatta in mattinata, con le 967 sedi di voto ordinarie (più otto ospedaliere) praticamente ovunque semi-vuote. Zero code, scrutatori in attesa. Alle 12 l’affluenza si attesta al 10,33% in Bergamasca e al 9,2% in Lombardia. Nel pomeriggio qualche movimento in più, per arrivare alle 19 con quasi il 30% di votanti (il 29,28%), contro il 27,16% in Lombardia. Infine un nuovo stallo: si chiude infatti faticosamente al 34%.

Affluenza bassissima