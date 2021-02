Emergenza abitativa, nuovi avvisi

a sostegno delle famiglie di Bergamo In continuità con quanto previsto negli anni precedenti, e in collaborazione con l’Agenzia per la Casa AbitoBergamo, l’Ambito territoriale di Bergamo pubblica cinque avvisi inerenti le misure di contrasto all’emergenza abitativa per l’anno 2021.

Sono cinque i nuovi avvisi per i cittadini di Bergamo e dei Comuni dell’Ambito.Gli avvisi riguardano:

MISURA UNICA

Sostenere il mantenimento dell’alloggio in locazione di nuclei familiari in difficoltà economica a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19

MISURA 2

Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta in locazione sul libero mercato (anche in canone concordato), o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, che non abbiano uno sfratto in corso

MISURA 3

Sostenere temporaneamente nuclei familiari con alloggio di proprietà all’asta, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali

MISURA 4

Sostenere nuclei familiari di pensionati anziani, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità e/o assimilabili, in grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, per i quali la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo

MISURA 6

Sostenere l’autonomia abitativa di famiglie in uscita da progetti di accoglienza (Starter kit), che hanno reperito un alloggio in locazione sul libero mercato

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso lo sportello telematico del Comune di Bergamo al link https://www.comune.bergamo.it/node/311802

Allo stesso link sono disponibili anche le informazioni relative ai requisiti di accesso alle diverse misure.

Le misure sono attive a partire dal 1° febbraio 2021 fino ad esaurimento fondi, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021. Per ogni ulteriore informazione e per l’assistenza nella compilazione online della domanda:

Agenzia per la Casa AbitoBergamo 338 8654224, [email protected]

I Comuni dell’Ambito territoriale di Bergamo (Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone) hanno predisposto ulteriori servizi di assistenza ai richiedenti.

Per il Comune di Bergamo: PASS (Porta Accesso Servizi Sociali) 035/399888 il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13.30; da martedì a giovedì dalle 9 alle 12.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA