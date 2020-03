Emergenza covid, il punto della situazione

Gallera in diretta dalle 17.30- Seguilo qui Il punto giornaliero sui dati dell’emergenza coronavirus in diretta dal Palazzo della regione Lombardia a Milano.

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, interviene come di consueto in diretta da Milano al Palazzo sede politica e amministrativa di Regione Lombardia per aggiornare i cittadini sugli sviluppi dell’emergenza coronavirus.

In diretta dalle 17.30. Seguila qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA