Bergamo in un giorno +46 casi

In Lombardia calano i ricoverati Come ogni giorno l’aggiornamento sull’emergenza coronavirus nella nostra Regione. Guarda qui il video della conferenza che si è tenuta alle 17.30.

L’assessore Davide Caparini in diretta dal Palazzo della Regione Lombardia a Milano fa il punto della situazione sulla giornata odierna per quanto riguarda l’emergenza coronavirus .

A Bergamo i casi positivi sono aumentati di 46 assestandosi a quota 10.472

In Lombardia il totale di positivi è aumentato di 827 casi, arrivando a quota 62.153.

Buona la curva dei ricoveri in Terapia Intensiva che arrivano a 1074, -74 rispetto a ieri.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

- i casi positivi sono: 62.153 (+827) ieri: 61.326 (+1.012) l’altro ieri: 60.314 (+1.262)

- i decessi: 11.142 (+235) ieri: 11.142 (+241) l’altro ieri: 10.901 (+280)

- in terapia intensiva: 1.073 (-48) ieri: 1.122 (-21), l’altro ieri: 1.243 (-33)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 12.043 (-34) ieri: 12.077 (+49) l’altro ieri: 12.028 (+59).

- i tamponi effettuati: 221.698 (+7098) ieri: 214.870 (+3.778) l’altro ieri: 211.092 (+5.260)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 10.472 (+46) ieri: 10.426 (+35) l’altro ieri: 10.391 (+82)

BS: 11.187 (+94) ieri: 11.093 (+35) l’altro ieri: 10.968 (+100)

CO: 2.154 (+48) ieri: 2.106 (+91) l’altro ieri: 2.015 (+91)

CR: 5.202 (+30) ieri: 5.172 (+227) l’altro ieri: 4.945 (+224)

LC: 1.982 (+12) ieri: 1.970 (+59) l’altro ieri: 1.911 (+30)

LO: 2.587 (+18) ieri: 2.569 (+10) l’altro ieri: 2.559 (+16)

MB: 3.878 (+57) ieri: 3.821 (+101) l’altro ieri: 3.720 (+81)

MI: 14.675 (+325) di cui Milano citta’ 6.058 (+144) ieri: 14.350 (+189) di cui Milano citta’ 5.914 (+57) l’altro ieri: 14.161 (+481) di cui Milano citta’ 5.857 (+296)

MN: 2.655 (+24) ieri: 2.631 (+60) l’altro ieri: 2.571 (+85)

PV: 3.316 (+70) ieri: 3.246 (+53) l’altro ieri: 3.193 (+60)

SO: 859 (+10) ieri: 849 (+53) l’altro ieri: 796 (+76)

VA: 1.884 (+71) ieri: 1.813 (+102) l’altro ieri: 1.711 (+48)

1.302 in corso di verifica.

