«Emergenza difficile, siete nella storia»

Maturità, il ministro a Bergamo - Video Il ministro Lucia Azzolina all’Its Quarenghi: «Sono veramente molto emozionata: sono a Bergamo e finalmente potrò vedere le scuole in parte riaprirsi».

«Sono veramente molto emozionata: sono a Bergamo e finalmente potrò vedere le scuole in parte riaprirsi. Abbiamo vissuto un’emergenza difficilissima e gli studenti hanno dato una grande prova di maturità e resilienza. Quando ricorderete il periodo che abbiamo vissuto adesso, lo riguarderete pensando che siete stati forti, coraggiosi, che ce l’avete messa tutta, che avete studiato: e quindi potrete essere veramente orgogliosi di voi, perché siete nella storia». Lo dice la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, in un video postato nella notte su Facebook.

«Il 17 giugno e i giorni seguenti rappresenteranno per voi la Maturità 2020 - prosegue - cioè un ponte verso il futuro. Vi ringrazio perché l’Italia ha bisogno di persone preparate, di persone che credano in se stesse, che coltivino le proprie passioni. Spero che tutti i vostri sogni possano realizzarsi. In bocca al lupo a tutti per gli esami».

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è arrivata a Bergamo, presso l’I.T.S. Giacomo Quarenghi, intorno alle 9.30 di mercoledì 17 giugno per l’inizio degli esami di maturità. «Ci tenevo a dare un messaggio di vicinanza molto concreto - ha spiegato la Ministra - ci sono territori che hanno sofferto più di altri. E che quindi hanno dovuto mettere ancora più impegno e responsabilità per affrontare questi Esami di Stato in presenza».

