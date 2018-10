Entratico, prof ucciso a colpi d’accetta

Possibile pista: lite per motivi economici Vittima è Cosimo Errico, 58enne di Bergamo, il killer ha tentato di bruciare il corpo per nascondere le tracce: si indaga nell’ambito del lavoro nero.

Sul corpo ha trovato diverse ferite da arma da taglio sul collo, le mani (ha cercato di difendersi) e la testa, alcune molto profonde, inferte con un’accetta o una roncola, un attrezzo con una lama lunga. Omicidio. Il killer, o i killer (non è escluso che gli aggressori fossero due) dopo aver ucciso Cosimo Errico ha tentato di simulare un incidente, sistemando il corpo vicino al frigorifero per poi cospargerlo di benzina (o carburate per mezzi agricoli) e dargli fuoco. Ma il corpo non si è carbonizzato, eliminando ogni traccia: si è parzialmente bruciato in diversi punti, ma con ustioni superficiali che hanno permesso si rilevare tutte le ferite da arma da taglio.

Chi possa aver ucciso il professore, e per quale motivo, lo stanno accertando i carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo coordinati dal sostituto procuratore Carmen Santoro Nessuna macchia sulla fedina penale del professore, il figlio e la moglie Gisella Borgonzoni, insegnante alle elementari, non hanno riferito di litigi o problemi a scuola o con qualche dipendente. In passato, l’uomo aveva ricevuto delle denunce per aver omesso il versamento dei contributi ad alcuni lavoratori. E che spesso li pagava in nero. Per fare lavori saltuari in fattoria, tagliare l’erba, accudire gli animali e ripulire la cascina, attingeva all’immenso bacino dell’immigrazione, a volte regolare e a volte clandestina, reclutando gli stranieri anche nel centro di accoglienza di Vigano San Martino, gestito dalla cooperativa Ruah: africani, indiani, pakistani.Una delle piste seguite dagli inquirenti sarebbe una lite per motivi economici con uno dei suoi lavoratori, poi degenerata.

