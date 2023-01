Epifania, il vescovo: «È la festa della rivelazione di Dio a tutta l’umanità»

«È la festa della rivelazione di Dio a tutta l’umanità e a ciascuna persona. - dice monsignor Beschi nell’omelia – Noi non siamo ai suoi occhi un’umanità indistinta, ma ciascuno è prezioso per Dio. Dio non è di tutti, perché ci sono persone che non credono in Lui, ma certamente è un Dio per tutti, che non si impone, ma si propone».