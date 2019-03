«Esami di guida, rinforzi entro l’estate»

Novità in vista alla Motorizzazione civile La deputata Carnevali (Pd) dopo l’incontro in sede centrale: «Quattro ingegneri e assistenti tecnici».

Il motore dei rinforzi ora è partito davvero. Parola dei funzionari della Motorizzazione civile di Roma che hanno incontrato l’onorevole bergamasca del Partito democratico Elena Carnevali, da tempo impegnata per chiedere un intervento concreto e risolvere così i problemi di carenza di personale con conseguenti ritardi per autoscuole, lavoratori e cittadini. Un tema caro anche agli onorevoli della Lega, che nell’agosto del 2018 hanno presentato un’interrogazione al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ottenendo un impegno formale finora non ancora concretizzato in un’assunzione vera e propria, rimandata di mese in mese nonostante le prese di posizione trasversali.

La prima buona notizia: i rinforzi arriveranno entro l’estate. La seconda: a Bergamo saranno destinati quattro ingegneri e tre lavoratori già impiegati nell’organico attuale potranno frequentare il corso per diventare esaminatori e contribuire così a smaltire gli arretrati. «A un anno di distanza dalla legge di Bilancio 2018, in cui il governo Gentiloni e il ministro Delrio avevano inserito le risorse necessarie per incrementare il personale delle Motorizzazioni, ho richiesto un incontro nella sede centrale della Motorizzazione civile a Roma – dichiara Elena Carnevali –, perché nonostante le rassicurazioni del governo in carica l’effettiva assegnazione del personale tardava. Dall’incontro è emerso che la Motorizzazione si è presa l’impegno di far arrivare entro l’estate il nuovo personale previsto, che ora ha completato il percorso concorsuale. Per la Direzione generale territoriale del Nord-Ovest (che comprende Bergamo, Sondrio, Lecco e Como) si tratta di sette ingegneri, di cui quattro sono stati assicurati a Bergamo. Inoltre, dovrebbero aggiungersi anche due assistenti tecnici e un amministrativo: è stata chiesta a Formez PA (il Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni) di contribuire a far sì che questo personale sia al più presto disponibile».

L’obiettivo principale è lo smaltimento degli arretrati, il problema che ha avuto un impatto pesante sulle tasche dei cittadini, in particolare quelle degli autotrasportatori. Lentezze e ritardi burocratici si traducono in un immediato danno economico per i professionisti. I funzionari della Motorizzazione di Roma hanno ipotizzato un possibile aiuto esterno per far fronte alle richieste delle autoscuole.

