Esplode palazzina, tre vigili del fuoco morti

Bandiere a mezz’asta anche a Bergamo La tragedia nell’Alessandrino: avevano 47, 38 e 32 anni. L’incidente intorno alle 2 del 5 novembre.

Tre vigili del fuoco sono morti a Quargneto, in provincia di Alessandria, in seguito all’esplosione di una palazzina. L’incidente, come riporta Ansa, è avvenuto intorno alle 2 di notte di martedì 5 novembre. Altri due pompieri e un carabiniere, inoltre, sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale di Alessandria e di Asti in codice rosso. I colleghi hanno scavato tutta la notte alla ricerca del terzo vigile del fuoco disperso e lo hanno trovato questa mattina sepolto tra le macerie.

Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Bergamo ha osservato un minuto di silenzio e messo le bandiere a mezz’asta in segno di lutto per i colleghi morti nell’Alessandrino.

#Esplosione #Quargnento (AL): individuato purtroppo senza vita il corpo del vigile del fuoco disperso sotto le macerie dell'edificio crollato. Sono tre i colleghi deceduti e due quelli feriti. Ferito anche un carabiniere #5novembre 8:15 pic.twitter.com/DwqOfANTIU — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 5, 2019

La deflagrazione, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri e riportato da Ansa, si sarebbe verificata in una porzione disabitata di un edificio, quindi non sarebbero state coinvolte altre persone oltre ai soccorritori. I vigili del fuoco sono comunque ancora al lavoro tra le macerie alla ricerca di eventuali altri dispersi.

La dinamica dell’esplosione non è del tutto chiara. Secondo una prima ricostruzione, i Vigili del fuoco erano intervenuti dopo una deflagrazione dovuta probabilmente a una fuga di gas, che aveva fatto crollare parte della palazzina. Mentre i soccorritori erano a lavoro, però, si è verificata una seconda esplosione che li ha investiti. Al contrario, secondo fonti investigative, i pompieri sarebbero intervenuti per un principio di incendio e una volta arrivati alla cascina sarebbero stati travolti da un’unica esplosione.

Secondo l’ipotesi citata da fonti del Comando provinciale dei Carabinieri e riportata da Ansa, l’origine dell’esplosione che ha causato la morte di due vigili del fuoco potrebbe essere dolosa. Quargneto è un paese di poco più di mille abitanti nella piana di Alessandria, al confine con le colline del Monferrato. Una zona agricola dove sono presenti numerose cascine.

