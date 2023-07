«Estate in Carrara», un successo la serata tra arte, musica e mercatino

Una bella cornice di pubblico caratterizza il secondo appuntamento con «Estate in Carrara», nella serata di domenica 16 luglio. Il format proposto dalla pinacoteca cittadina prevede un’apertura straordinaria degli spazi museali con ingresso a prezzo ridotto. Dal tardo pomeriggio e fino alle 23 in scena una vera e propria festa con intrattenimento nella corte interna tra arte, cultura enogastronomica, sport e musica. Dopo il successo dell’iniziativa «Borgo diVino», che ha animato gli spazi della Carrara nel primo fine settimana di luglio, si registra il tutto esaurito con sedie e tavolini pieni per tutta la serata.

L’ingresso della pinacoteca

(Foto di Foto Colleoni) L’atmosfera suggestiva

(Foto di Foto Colleoni) L’apertura straordinaria fino alle 23

(Foto di Foto Colleoni)

In molti hanno approfittato del biglietto speciale a 10 euro, scontato di 5 euro, per visitare la mostra «Vette di Luce», che rimarrà aperta fino al 3 settembre. Alle 17 è stata programmata una visita guidata, mentre per le successive sei ore aperta la visita a «Vette di Luce» in notturna. Cittadini e turisti ammirano le fotografie di Naoki Ishikawa e i dipinti di paesaggio della collezione Carrara e del Cai, il Club Alpino Italiano - sezione di Bergamo, senza dimenticare il nuovo percorso museale permanente allestito al secondo piano del palazzo. Nell’angolo destro della corte, un originale mercatino, organizzato da «Flea Market» che ha proposto oggetti e vestiti fatti a mano.