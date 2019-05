Europee, in Bergamasca Lega al 50%

In città il Pd resta il primo partito Ecco i primi dati definitivi sul voto alle Europee. Lo scrutinio per le Comunali inizierà alle 14. La diretta sul sito e su Bergamo Tv.

Ecco i primi dati definitivi sulle preferenze di voto espresse dai bergamaschi per le elezioni Europee, ricordiamo invece che lo scrutinio per le Comunali inizierà alle 14 di lunedì 26 maggio. In città un primo dato in controtendenza rispetto all’andamento nazionale delle Europee: il Pd resiste come primo partito al 32,64% affiancato però dalla Lega al 32,41%. Seguono Forza Italia all’8,45% mentre il Movimento 5 Stelle è al 6,48%.

In provincia invece è la Lega Salvini premier a fare il botto: sfonda infatti il tetto del 50% attestandosi sul 51,11%, mentre il Pd è il secondo partito con un 19,83% delle preferenze, Forza Italia si attesta sul 7,50 e il Movimento 5 Stelle è al 6,88%.

