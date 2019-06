Ex Riuniti, il progetto della Regione:

luogo di dialogo e museo dell’ospedale Dalla Giunta via libera alla prelazione per la «Chiesa-casa dei frati». «Osservatorio interreligioso e raccolta di quadri e strumenti storici di Papa Giovanni»

Un osservatorio-consulta delle religioni e un museo del patrimonio storico-artistico ospedaliero, preservando il luogo di culto. Sono le destinazioni che la Regione - su proposta del presidente Attilio Fontana di concerto con l’assessore all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli - descrive in 18 pagine per «la valorizzazione culturale della Chiesa-casa dei frati di Bergamo». È il progetto allegato alla delibera approvata dalla Giunta regionale il 20 maggio scorso, con cui si dà il via all’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile, con uno stanziamento di 501.282 euro.

