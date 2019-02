Ex Salfra ed ex Zani in via Baioni

Ora appartamenti (e un supermercato) Molti curiosi stanno assistendo alle operazioni in corso lungo via Baioni, davanti al Campo Utili, dove l’edificio che ospitava l’ex Salfra, ditta che produceva abbigliamento, e gli ex depositi dell’azienda di trasporti Zani sono stati demoliti.

Il grosso è stato abbattuto e il progetto per la ricostruzione consegnato nei giorni scorsi presso gli uffici del Comune di Bergamo. Molti curiosi stanno assistendo alle operazioni in corso lungo via Baioni, davanti al Campo Utili, dove l’edificio che ospitava l’ex Salfra e gli ex depositi Zani sono stati demoliti. I macchinari da lavoro sono ancora sul posto, tra i cumuli di detriti dell’ex sito produttivo. Sull’area di oltre 9 mila metri quadri che si sviluppa tra via Baioni e Sporchia sorgerà un nuovo insediamento, di natura completamente diversa.

Non più sede di attività artigianali e produttive, ma residenze e spazi commerciali, con accesso praticamente diretto alla pista ciclabile Green way, appena sotto le Mura. Sull’area dovrebbe essere realizzato un edificio di tre piani, con lo spazio commerciale a piano terra. Ma, si diceva, il placet di Palazzo Frizzoni sulla versione definitiva del progetto è ancora di là da venire. Nel quartiere da qualche tempo si vocifera dell’apertura di un supermercato Lidl. Contattata l’azienda, ha risposto di «non disporre, al momento, delle informazioni relative ad un’apertura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA