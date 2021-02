Faccetta nera e insulti in streaming

Blitz hacker durante un vertice sindacale È il secondo episodio in pochi giorni a Bergamo dopo quello avvenuto in un assemblea pubblica organizzata dal Comune sul futuro della ex centrale elettrica di via Daste e Spalenga.

Incontro online sospeso dopo un attacco hacker, è successo mercoledì 24 febbraio. Gli intrusi hanno cantato «Faccetta nera» e hanno bestemmiato, durante l’assemblea organizzata da Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl di Bergamo. L’incontro è stato immediatamente interrotto.

Un episodio simile era avvenuto anche mercoledì 17 febbraio ai danni di un assemblea pubblica organizzata dal Comune di Bergamo in streaming per parlare del futuro dell’ex centrale di via Daste e Spalenga.

Dopo la denuncia è partita subito la ricerca dei responsabili che potrebbero essere gli stessi in entrambi gli episodi.

