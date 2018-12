Facciamoci un cantata... in funicolare

Lo stupore dello show improvvisato- Video La spontanea esibizione si è tenuta sulla funicolare per Città Alta e anche nella stazione, nella serata di martedì 18 dicembre. Con grande emozione da parte di chi ha potuto godere dello spettacolo.

A mandarci i video una nostra lettrice, Francesca Bonati: «Mentre passeggiavo per tornare alla macchina sono stata attratta da un coro delizioso proveniente dalla stazione della funicolare alta. Dopo l’emozione della prima canzone, complice l’acustica della sala di fronte il caffè della funicolare, l’autista della funicolare li ha invitati a fare una discesa e una salita per poter continuare a godersi lo spettacolo: così li ho seguiti anche io».

Prima di risalire il conducente ha chiesto loro di cantare una canzone a lui cara, «Maslana»: nonostante non fossero preparati e non avessero l’ armonizzazione, si sono dilettati per il piccolo pubblico nella cabina. «Si tratta del coro Olt e Bass, e sono stati una piacevole sorpresa - ci scrive la lettrice -. Quale palco migliore per esibirsi per loro se non in un viaggio di andata e ritorno in funicolare tra Bergamo bassa e Bergamo alta?».

