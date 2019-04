Facebook, Instagram e Whatsapp down

Social bloccati per molti utenti Sono tantissime le segnalazioni che arrivano in internet, blackout dei principali social. Tutti ritornano su Twitter (che funziona).

Molti utenti online stanno segnalando di avere problemi a usare Facebook, Instagram e WhatsApp, sia da browser che dalle app per smartphone. Il guasto per il momento sembra riguardare soprattutto l’Europa.

La schermata di down che appare se si digita l’indirizzo di Facebook

È passato solo poco più di un mese dal crash più lungo della storia dei social, con ben 14 ore di down. In quell’occasione c’era stato un problema di server e siccome tutti i principali social fanno capo alla stessa azienda il blocco era stato pressoché totale. Oggi come in quel caso gli utenti riscoprono Twitter che invece sta funzionando e proprio lì scatenano la loro ironia.

Ho imparato che nella vita non devo fidarmi di nessuno.Tranne di Twitter.Twitter mi salva la vita ogni volta #whatsappdown pic.twitter.com/3nVZFvTDiG — ilsoleseitu_ (@mengoni_mylove) 14 aprile 2019

Quelli che non hanno twitter e non sanno cosa sta succedendo #instagramdown #whatsappdown pic.twitter.com/WZ5sX4G22v — Vee (@cinnamonfalls) 14 aprile 2019

...

© RIPRODUZIONE RISERVATA