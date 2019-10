Felice Maniero in carcere a Bergamo

Il boss del Brenta maltrattava la compagna «Faccia d’angelo», così era soprannominato Maniero, è stato arrestato a Brescia nella giornata di venerdì. Guarda chi era Maniero nel racconto di Roberto Saviano.

Il boss della Mala del Brenta, Felice Maniero, residente a Brescia con un nuovo nome, è stato arrestato nella mattinata di venerdì per maltrattamenti nei confronti della compagna.

L’ordinanza di custodia cautelare per «Faccia d’angelo», da sempre il soprannome di Maniero, è stata firmata giovedì dal gip di Brescia Luca Tringali e le manette sono scattate secondo il nuovo Codice rosso, la legge introdotta ad agosto e che garantisce un canale privilegiato per le donne che subiscono violenza. Ora è in cella a Bergamo.

Guarda la storia di Felice Maniero raccontata da Roberto Saviano per la serie King of Crime andata in onda sul Canale 9.

